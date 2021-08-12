Раненый медведь с обожженными лапами сбежал из центра спасения

Медвежа Тамарак имеет всего 6 месяцев и до сих пор не оправился от травм. Он сбежал из центра спасения и пропал без вести.

Мы уже ранее рассказывали историю медвежонка, который пострадал от пожара в Калифорнии. Он попал в капкан огня и обжег 4 лапы. Раненое животное было доставлено в центр спасения, но сбежало оттуда.

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Раненый медведь сбежал из центра спасения

Медведь Тамарак, которому 6 месяцев, исчез после того, как его привезли в центр ухода за дикой природой на озере Тахо для лечения ожогов лап, которые он получил во время пожара в Калифорнии. Там ему оказали медицинскую помощь и ухаживали, после чего медвежонок выбрался из вольера и перелез через электрическую ограду.

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Сотрудники центра просят местных жителей помочь найти маленького Тамарак. Там также сообщили, что Тамарак не угрожает опасность и он также не представляет угрозы для общества, но его нужно как можно скорее найти.

К поискам также присоединились Департамент рыбы и дикой природы Калифорнии и местные правоохранительные органы, вместе с неравнодушными жителями.

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Тамарак прибыл в центр 26 июля. Владелец одного из домов в районе, где случился пожар, сообщил о раненом медвежонке. Процесс выздоровления и реабилитации часто освещали на странице центра в инстаграме.