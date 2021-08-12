Ми вже раніше розповідали історію ведмедика, який постраждав від пожежі у Каліфорнії. Він потрапив у капкан вогню та обпік 4 лапи. Поранена тваринка була доставлена у центр порятунку, але втекла звідти.

Цікаво Кіт з притулку чи вулиці: що потрібно знати перш, ніж заводити нового улюбленця

Поранений ведмідь втік з центру порятунку

Ведмідь Тамарака, якому 6 місяців, зник після того, як його привезли у центр догляду за дикою природою на озері Тахо для лікування опіків лап, які він отримав під час пожежі в Каліфорнії. Там йому надали медичну допомогу та доглядали, після чого ведмежа вибралось з вольєра та перелізло через електричну огорожу.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Працівники центру просять місцевих мешканців допомогти знайти маленького Тамарака. Там також повідомили, що Тамараку не загрожує небезпека і він також не становить загрози для суспільства, але його потрібно якомога швидше знайти.

До пошуків також долучились Департамент риби та дикої природи Каліфорнії та місцеві правоохоронні органи, разом з небайдужими мешканцями.

До теми Хазяйка навчила дзвонити: як пес сповістив, що у дворі ведмеді – вражаюче відео

Тамарак прибув до центру 26 липня. Власник одного з будинків у районі, де трапилась пожежа, повідомив про поранене ведмежа. Процес одужання та реабілітації часто висвітлювали на сторінці центру в інстаграмі.