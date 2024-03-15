Тара нашла погибшего ребенка и заплакала: невероятная история собаки, которая искала тела под завалами
Источник:Общественное
2 марта 2024 года в Одессе российский дрон попал в девятиэтажный дом, что повлекло спасательную операцию. Натренированные собаки, в частности кане-корсо по имени Тара, помогали искать уцелевших и тела погибших среди завалов.
Именно Тара среди других нашла тело погибшего малыша, легла на месте поиска и, как утверждают очевидцы, заплакала. Невероятную историю собаки – читайте далее в материале!
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История собаки-спасительницы Тары
Одесская журналистка Елена Балаба первой привлекла внимание к Таре. После ее поста фотография Тары и трех других собак на месте трагедии быстро стала вирусной.
Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями обнаружила тело погибшего ребенка на этих завалах. Легла и заплакала,
– говорилось в сообщении.
Собака Тара на завалах многоэтажки в Одессе 2 марта / Фото ГСЧС Одесской области
Также оперативный сотрудник международной полиции общественной безопасности и кинолог Олесь Червоный подчеркнул первоочередную роль собак-поисковиков взрывчатых веществ.
Червоный объяснил, что такие собаки, как Тара, обучены распознавать запахи примерно восьми – девяти различных типов взрывчатых веществ, что делает их бесценными помощниками в операциях по обеспечению безопасности.
Собака Тара / Фото Общественное Одесса
Тара имеет опыт в обнаружении взрывчатых веществ и поиска людей, как живых, так и мертвых. Кинолог отмечает важность того, чтобы оператор поисковой собаки был настроен на тонкие сигналы и эмоциональное состояние животного во время операций.
Я почувствовал ее эту внутреннюю боль. У нее голос меняется, она скулит – и это тоже сигнал. Она так отмахивалась, показала это. И я уже чувствовал, что сейчас будет беда. Сейчас будет тело, сейчас будет ребенок,
– говорит Червоный.
Владелец Тары добавил, что во время тревоги животное также показывает своей семье, что нужно спрятаться в укрытие.
Олесь Червоный и его собака Тара / Фото Общественное Одесса
Отмечается, что с самого начала войны Олесь вместе с Тарой служил в ТРО, а позже попал в состав патрульной службы.