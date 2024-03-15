Именно Тара среди других нашла тело погибшего малыша, легла на месте поиска и, как утверждают очевидцы, заплакала. Невероятную историю собаки – читайте далее в материале!

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История собаки-спасительницы Тары

Одесская журналистка Елена Балаба первой привлекла внимание к Таре. После ее поста фотография Тары и трех других собак на месте трагедии быстро стала вирусной.

Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями обнаружила тело погибшего ребенка на этих завалах. Легла и заплакала,

– говорилось в сообщении.

Собака Тара на завалах многоэтажки в Одессе 2 марта / Фото ГСЧС Одесской области

Также оперативный сотрудник международной полиции общественной безопасности и кинолог Олесь Червоный подчеркнул первоочередную роль собак-поисковиков взрывчатых веществ.

Червоный объяснил, что такие собаки, как Тара, обучены распознавать запахи примерно восьми – девяти различных типов взрывчатых веществ, что делает их бесценными помощниками в операциях по обеспечению безопасности.

Собака Тара / Фото Общественное Одесса

Тара имеет опыт в обнаружении взрывчатых веществ и поиска людей, как живых, так и мертвых. Кинолог отмечает важность того, чтобы оператор поисковой собаки был настроен на тонкие сигналы и эмоциональное состояние животного во время операций.

Я почувствовал ее эту внутреннюю боль. У нее голос меняется, она скулит – и это тоже сигнал. Она так отмахивалась, показала это. И я уже чувствовал, что сейчас будет беда. Сейчас будет тело, сейчас будет ребенок,

– говорит Червоный.

Владелец Тары добавил, что во время тревоги животное также показывает своей семье, что нужно спрятаться в укрытие.

Олесь Червоный и его собака Тара / Фото Общественное Одесса

Отмечается, что с самого начала войны Олесь вместе с Тарой служил в ТРО, а позже попал в состав патрульной службы.