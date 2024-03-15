Саме Тара серед інших знайшла тіло загиблого малюка, лягла на місці пошуку та, як стверджують очевидці, заплакала. Неймовірну історію собаки – читайте далі у матеріалі!

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Історія собаки-рятівниці Тари

Одеська журналістка Олена Балаба першою привернула увагу до Тари. Після її допису фотографія Тари та трьох інших собак на місці трагедії швидко стала вірусною.

Тара разом з іншими двома службовими собаками та рятувальниками виявила тіло загиблої дитини на цих завалах. Лягла і заплакала,

— йшлось у повідомленні.

Собака Тара на завалах багатоповерхівки в Одесі 2 березня / Фото ДСНС Одеської області

Також оперативний співробітник міжнародної поліції громадської безпеки та кінолог Олесь Червоний підкреслив першочергову роль собак-розшуковиків вибухових речовин.

Червоний пояснив, що такі собаки, як Тара, навчені розпізнавати запахи приблизно восьми – дев'яти різних типів вибухових речовин, що робить їх безцінними помічниками в операціях із забезпечення безпеки.

Собака Тара / Фото Суспільне Одеса

Тара має досвід у виявленні вибухових речовин і пошуку людей, як живих, так і мертвих. Кінолог наголошує на важливості того, щоб оператор пошукового собаки був налаштований на тонкі сигнали та емоційний стан тварини під час операцій.

Я відчув її цей внутрішній біль. У неї голос міняється, вона скулить – і це теж сигнал. Вона так відмаякувала, показала це. І я вже відчував, що зараз буде біда. Зараз буде тіло, зараз буде дитина,

– каже Червоний.

Власник Тари додав, що під час тривоги тварина також показує своїй родині, що потрібно сховатись в укриття.

Олесь Червоний та його собака Тара / Фото Суспільне Одеса

Зазначається, що з самого початку війни Олесь разом з Тарою служив у ТРО, а пізніше потрапив до складу патрульної служби.