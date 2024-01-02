Ракета упала в 300 метрах от вольера: из-за обстрела Киева получила контузию львица
Источник:HAU
Из-за массированной ракетной атаки утром 2 января пострадали многие. Не обошло это и животных. В частности, в Центре спасения диких животных получила сильную контузию львица Юна.
Обломки вражеской ракеты упали в 300 метрах от ее вольера. В каком состоянии сейчас животное рассказали в Центре спасения.
Читайте также Почти сутки под завалами: в Смеле спасли собаку, которая пострадала из-за вражеских обстрелов
Львица Юна получила контузию
Глава Центра спасения диких животных Наталья Попова рассказала, что пострадала 2-летняя африканская львица по имени Юна.
Одна из сбитых российских ракет упала примерно в 300 метрах от вольера Юны, и от ударной волны она получила серьезную контузию и полностью утратила координацию,
– говорят в Центре.
Другие животные напуганы, но таких последствий, как у Юны, не имеют. В момент ракетных обстрелов они находились в здании, и только львица была на улице.
В центре добавили, что Юна уже получает необходимый курс лечения, и сотрудники заведения надеются на ее выздоровление.
Отметим, Юная – двухлетняя львица, которую спасли из частной собственности, где она жила в небольшом вольере с другим львом. Сосед по вольеру обижал львицу и забирал ее еду. Поэтому Юна практически не выходила из своего тайника, находилась в постоянном стрессе и сильно недоедала.
Полицейский спас котика во время атаки на Киев
Работники полиции Киева с самого утра 2 января оперативно оказывают помощь всем нуждающимся. Среди них и животные. Так, полицейский заметил кота, который своим взглядом просил о спасении.
Еще вечером вместе с хозяевами пушистик спокойно укладывался ко сну в своем доме, а к утру проснулся от звуков ракет и оказался на улице из-за разрушения собственного дома.
Главное об атаке 2 января:
- Ночью 2 января враг запустил по Украине около сотни ракет - "Кинжалы", Х-101/Х-555/Х-55, "Калибры". Но противовоздушная оборона уничтожила большинство из них – 72 воздушных целей. Также с вечера 1 января оккупанты запустили по стране "Шахеды".
- Больше всего в результате обстрела пострадали Киев и Харьков. В столице в результате атаки загнули 2 человека. Еще 48 пострадали. В Харькове 52 раненых, из них 6 детей.