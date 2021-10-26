Первая информация о ПС была от Керри Энджелл, которая утверждала, что видела похожую кошку в автобусе. Она даже сделала несколько кадров, ведь ей это показалось смешным.

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Впоследствии и другие люди начали рассказывать владелице четырехлапой, что видели животное в общественном транспорте. Всё это помогло собрать полное понимание ситуации.



Кошка-беглянка / Фото RealFix

Сначала ПС выбралась на крышу дома, из которой спрыгнула и села в междугородний автобус номер 155. Почти 20 километров пути проехала кошка от родного городка и до речного порта.

После этого беглянка сменила еще несколько автобусов и через 4 часа оказалась на побережье морского курорта Ильфракомба. Там один из водителей узнал кошку, поэтому отвез ее к ветеринару и позвонил в службу защиты животных.



Маршрут кошки / Фото RealFix

Только через несколько дней ПС вернули владелице Теш, которая была очень рада увидеть домашнюю любимицу. В социальных сетях женщина поблагодарила всех, кто помогал искать кошку и поддерживал.

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