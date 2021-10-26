Перша інформація про ПС була від Керрі Енджелл, яка стверджувала, що бачила схожу кішку в автобусі. Вона навіть зробила декілька кадрів, адже їй здалося це смішним.

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Згодом й інші люди почали розповідати власниці чотирилапої, що бачили тварину в громадському транспорті. Усе це допомогло зібрати повне розуміння ситуації.



Кішка-втікачка / Фото RealFix

Спочатку ПС вибралася на дах будинку, з якого зістрибнула та сіла в міжміський автобус номер 155. Майже 20 кілометрів шляху проїхала кішка від рідного містечка й до річкового порту.

Після цього втікачка змінила ще кілька автобусів і через 4 години опинилася на узбережжі морського курорту Ільфракомба. Там один з водіїв упізнав кішку, тому відвіз її до ветеринара та зателефонував до служби захисту тварин.



Маршрут кішки / Фото RealFix​

Тільки через кілька днів ПС повернули власниці Теш, яка була надзвичайно рада побачити домашню улюбленицю. У соціальних мережах жінка подякувала усім, хто допомагав шукати кішку та підтримував.

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