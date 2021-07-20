Прыгнул за собакой: полиция достала из реки мужчину и его пса

Происшествие произошло в Нью-Йорке, на реке Гудзон. Хозяин без раздумий прыгнул в воду, чтобы спасти свою собачку.

Небольшой пес случайно упал в воду реки Гудзон. Мужчина бросился спасать друга, но не сумел выплыть на берег. К счастью, на помощь обеим пришли полицейские.

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Мужчину и собаку сумели спасти / Фото NYPD Special Ops

28-летний парень доказал, что дружба между людьми и собаками – сильнее любой опасности. Владелец сумел поймать свою собачку в воде, но никак не мог добраться до берега.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Жизнь 2 друзей спасли сотрудники полиции Нью-Йорка. Они вытащили мужчину и собаку из воды и отвезли в больницу.

Полиция Нью-Йорка сообщила об инциденте в своем твиттере

К счастью, здоровью обоих участников инцидента ничего не угрожает.