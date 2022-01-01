Хозяин Брэд Хаберт проснулся от того, что его пес Рокси странно себя вел. Домашний любимец бегал по комнате и запрыгивал к мужчине на кровать, а потом возвращался снова на землю – и так по кругу.

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Для Рокси – это был единственный метод как разбудить хозяина. Пес не очень умел лаять, а его звуки больше напоминали негромкое скуление.

Брэд не понимал поведения собаки, а потом услышал легкий писк. Пока мужчина разбирался, что это сработало, Рокси бросился в комнату сына хозяина. Четвероногий имел цель разбудить и мальчика.

Оказалось, что сработала сигнализация угарного газа, а значит, где-то произошла утечка. Семья, взяв вещи первой необходимости, мигом покинула дом.

Важно! Угарный газ через легкие быстро проникает в клетки крови и заменяет кислород, содержащийся в эритроцитах. В результате в организме возникает кислородное голодание (гипоксия). Так как органы дыхания и глаза не чувствуют присутствия оксида углерода, отравление проходит совершенно незаметно.

Специалисты, прибывшие по вызову, подтвердили утечку угарного газа. Теперь Брэд благодарит Рокси и вспоминает, как пес пытался вывести хозяев из дома.

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Смотрите видео: как Рокси пытался вывести хозяев из дома

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, которое содержит все необходимые его организму питательные вещества.

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