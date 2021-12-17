8-летний Генри вместе со своей семьей проживает в американском штате Коннектикут. Обычно он спит, смотрит телевизор или обнимается с хозяевами, но вечером 13 декабря он вел себя по-другому.

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9-месячная дочь хозяев Генри Келли и Джеффа Доулинг как раз сильно простудилась и спала в своей комнате. Но пес всеми силами пытался ее разбудить . Он постоянно открывал дверь в детскую, забегал в комнату и стоял там. Его каждый раз выгоняли, но Генри возвращался, как только хозяева уходили.

В конце концов, от шума девочка проснулась и заплакала. Тогда родители заметили, что ее крик звучал не так, как обычно. По словам матери, у ребенка не очищались дыхательные пути. Она не могла дышать, уже начала синеть и замерзать. Родители срочно повезли дочь в больницу, где медики смогли помочь ребенку.

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Собака и врачи спасли девочку / Фото из твитера Келли Доулинг

Я не знаю, что случилось бы, если бы он ее не разбудил. Мы не заслуживаем собак,

– поделилась Келли Доулинг.

Теперь хозяева пытаются отблагодарить Генри за его героический поступок. Они уже позволили ему провести ночь в их постели и заранее отдали все подарки, припасенные для собаки на Рождество. А в ближайшее время Генри полакомится стейком.

Генри совершил настоящий супергеройский поступок / Фото из твитера Келли Доулинг