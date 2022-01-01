Господар Бред Хаберт прокинувся від того, що його пес Роксі дивно себе поводив. Домашній улюбленець бігав по кімнаті та застрибував до чоловіка на ліжко, а тоді повертався знову на землю – й так по колу.

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Для Роксі – це був єдиний метод як розбудити господаря. Пес не дуже вмів гавкати, а його звуки більше нагадували неголосне скавуління.

Бред не розумів поведінки собаки, а тоді почув легкий писк. Поки чоловік розбирався, що це спрацювало, Роксі кинувся до кімнати сина господаря. Чотирилапий мав на меті розбудити й хлопчика.

Виявилося, що спрацювала сигналізація чадного газу, а отже десь стався витік. Родина, взявши речі першої потреби, миттю залишила будинок.

Важливо! Чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові та заміняє кисень, що міститься в еритроцитах. Унаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування (гіпоксія). Через те, що органи дихання і очі не відчувають присутності оксиду вуглецю, отруєння проходить зовсім непомітно.

Фахівці, які прибули на виклик, підтвердили витік чадного газу. Тепер Бред дякує Роксі та пригадує, як пес намагався вивести господарів з дому.

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Дивіться відео: як Роксі намагався вивести господарів з дому

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