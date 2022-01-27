Продавщица мороженого и пианистка: как белка попробовала себя в разных профессиях

В Торонто женщина, которую зовут Янг Чу, решила дать белке возможность попробовать себя в разных профессиях. Среди них были продавщица мороженого, цветов и фастфуда, пианистка, а также спикер.

Благодаря крохотным декорациям, Янг Чу придумала как превратить белок в представителей разных профессий.

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Известно, что летом женщина стала замечать на своем дворе особых гостей. Наблюдая за грызунами, 35-летняя женщина, работающая видеооператором, поняла, что с такими актерами могут получиться интересные и забавные ролики.

Янг Чу насобирала нужный реквизит и приступила к креативной работе. Кроме того, не забыла приготовить вкусности для белок.

Смотрите видео: белки в разных профессиях

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