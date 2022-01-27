Продавщица мороженого и пианистка: как белка попробовала себя в разных профессиях
Источник:Caters Clips
В Торонто женщина, которую зовут Янг Чу, решила дать белке возможность попробовать себя в разных профессиях. Среди них были продавщица мороженого, цветов и фастфуда, пианистка, а также спикер.
Благодаря крохотным декорациям, Янг Чу придумала как превратить белок в представителей разных профессий.
Интересно Как понять своего кота: причины удивительных привычек пушистых любимцев
Известно, что летом женщина стала замечать на своем дворе особых гостей. Наблюдая за грызунами, 35-летняя женщина, работающая видеооператором, поняла, что с такими актерами могут получиться интересные и забавные ролики.
Янг Чу насобирала нужный реквизит и приступила к креативной работе. Кроме того, не забыла приготовить вкусности для белок.
Смотрите видео: белки в разных профессияхЖивотные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.
Читайте также Кот украл штаны хозяина, чтобы тот не вышел из дома: курьезное видео