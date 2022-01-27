Благодаря крохотным декорациям, Янг Чу придумала как превратить белок в представителей разных профессий.
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Известно, что летом женщина стала замечать на своем дворе особых гостей. Наблюдая за грызунами, 35-летняя женщина, работающая видеооператором, поняла, что с такими актерами могут получиться интересные и забавные ролики.
Янг Чу насобирала нужный реквизит и приступила к креативной работе. Кроме того, не забыла приготовить вкусности для белок.
Смотрите видео: белки в разных профессиях
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