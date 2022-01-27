Завдяки крихітним декораціям, Янг Чу вигадала як перевтілити білок у представників різних професій.
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Відомо, що влітку жінка почала помічати на своєму подвірʼї особливих гостей. Спостерігаючи за гризунами, 35-річна жінка, яка працює відеооператором, зрозуміла, що з такими акторами можуть вийти цікаві та кумедні ролики.
Янг Чу назбирала потрібний реквізит та приступила до креативної роботи. Крім того, не забула підготувати смаколики для білок.
Дивіться відео: білки у різних професіях
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