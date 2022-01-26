Пухнастик на відео взяв штани в зуби й почав тікати із ними в невідомому напрямку. Власнику тварини довелося переслідувати її, щоб забрати назад свій одяг.
Читайте також Як зрозуміти свого кота: причини дивних звичок пухнастих улюбленців
Коли кота, нарешті, наздогнали, він вирішив не здаватися. Вчепився у штани намертво, поки людина намагалася забрати предмет гардеробу.
Крім того, що кіт несподівано крав одяг, він ще й добряче витер ним підлогу. Дивовижно, як такий маленький звір зміг тікати із чималими штанями в зубах.
Кумедне відео назбирало понад 2,4 мільйона переглядів у тіктоці.
Кіт вирішив не випускати господаря з дому: дивіться відео
Користувачі коментують кумедне відео:
- "А мій кіт на взуття лягає, щоб я нікуди не пішла".
- "І гуляти не пустив, і пил з підлоги протер. Не кіт, а золото".
- "Потім і на роботу не пустить".
Сумний кіт Степан з України підкорив мережу: дивіться відео