В приюте песик с инвалидностью подружился с поросенком: самые милые фото дня

В Канаде щенок родился без передних лапок и попал в приют. Играть с другими собаками ему было опасно, поэтому у него появилась необычная подруга – поросенок Вилма.

Их дружба вспыхнула буквально с первого взгляда. Как рассказали работники приюта СМИ, это довольно необычная связь, но очень нужная такому особенному песику.

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Как животные оказались в одном приюте

В провинции Онтарио действует Ферма свободы Шарлотты. Туда попадают в основном животные с ферм, получившие травмы или врожденные физические недостатки. О животных здесь заботятся и реабилитируют.

Однажды в приют попал щенок Винни, от которого отказались владельцы. У него нет передних лапок и плохо сформированная грудная клетка. Винни опасно играть с другими собаками, так как они могут его травмировать. Его ждет сложная операция по реконструкции ребер.



Винни ходит в специальной тележке / Фото с Charlotte`s freedom farm

Почти одновременно с Винни в приют попала свинка Вилма. Ее нашли прямо на улице, где она одиноко бродила. Спасатели предполагают, что она просто выпала из грузовика для перевозки скота.



Вилма одиноко бродила среди улиц / Фото с Charlotte`s freedom farm

"Они всегда в режиме игры"

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

Когда Винни и Вилма впервые увиделись – сразу же начали играть. Между ними не было никакой вражды или предостережения. Они просто как детали мозаики сложись в пазл дружбы. Официально их провозгласили лучшими друзьями и позволили играть вместе.



Вилма и Винни, который пытается ее укусить за копыто / Фото с Charlotte`s freedom farm

Конечно, игры с поросенком для Винни значительно безопаснее, чем с другими собаками. Впрочем, для спокойствия, их все равно не оставляют без присмотра. Как рассказала сотрудница приюта Лорен Эдвардс, только Винни и Вилма видят друг друга – сразу же переходят в режим игры.



Режим совместного сна тоже есть / Фото с Charlotte`s freedom farm

Вилма, безусловно, была именно тем, чего нуждался Винни. Он в свою очередь, ей очень помог адаптироваться в новом доме. Поросенок находится в карантине от других свиней, и если бы не Винни, она могла бы чувствовать себя очень одинокой.

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Вскоре Вилма вырастет и будет в несколько раз больше Винни. Надзирателям в приюте очень интересно, как будет в дальнейшем развиваться их дружба. Они предполагают, что это будет весело.