Кафе в Киеве предлагает прийти на бранч вместе с собакой и помочь приютам

Столичное заведение предлагает прийти на бранч со своим песиком и таким образом помочь животным в приютах. Половина средств, которые посетители заплатят за еду, будут переданы в приюты Киевской области.

Кафе Eter запустило благотворительную акцию. Посетители могут посетить бранч со своей собакой или без нее. Половину средств от догфрендли-бранчей передадут приютам.

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Бранч – это своеобразное сочетание завтрака и обеда. В кафе Eter благотворительные бранчи будут проходить каждое воскресенье с 12 до 20 часов.



Владельцам предлагают прийти со своими собачками / Фото кафе Eter

Стоимость бранча составляет 600 гривен. В нее входят 2 любых блюда из меню на выбор, безалкогольный напиток и коктейль на выбор.

Половину выручки за бранчи кафе перечислит приютам для животных в Киевской области.

город Киев, первый этаж "Довженко-Центра", улица Васильковская, 1

Ранее приют "Сириус" запустил чат-бот, в котором можно помочь животным. С его помощью в мессенджере Viber можно пожертвовать любую сумму питомцам приюта.

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