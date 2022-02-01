Кафе в Киеве предлагает прийти на бранч вместе с собакой и помочь приютам
Источник:инстаграм eterkafe
Столичное заведение предлагает прийти на бранч со своим песиком и таким образом помочь животным в приютах. Половина средств, которые посетители заплатят за еду, будут переданы в приюты Киевской области.
Кафе Eter запустило благотворительную акцию. Посетители могут посетить бранч со своей собакой или без нее. Половину средств от догфрендли-бранчей передадут приютам.
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Бранч – это своеобразное сочетание завтрака и обеда. В кафе Eter благотворительные бранчи будут проходить каждое воскресенье с 12 до 20 часов.
Владельцам предлагают прийти со своими собачками / Фото кафе Eter
Стоимость бранча составляет 600 гривен. В нее входят 2 любых блюда из меню на выбор, безалкогольный напиток и коктейль на выбор.
Половину выручки за бранчи кафе перечислит приютам для животных в Киевской области.Адрес кафе Eter: город Киев, первый этаж "Довженко-Центра", улица Васильковская, 1
Ранее приют "Сириус" запустил чат-бот, в котором можно помочь животным. С его помощью в мессенджере Viber можно пожертвовать любую сумму питомцам приюта.
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