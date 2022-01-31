На вид котенку было 1 – 2 дня от рождения, когда попал к Морган Маккензи. Крошку назвали Полли и принялись спасать. Котенок был весь покрыт блохами, поэтому его нужно было выкупать.

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Кроме того, в доме Морган жил 12-летний пес Пекстон. "Мне кажется, он влюбился в нее с первого взгляда. Когда она поела, он стал вылизывать ее. Это понравилось Полли, потому что она нуждалась в любви и заботе", – вспомнила Морган Маккензи.

Смотрите фото Полли и Пекстона из инстаграм:

Через 5 недель после рождения зрение Полли прояснилось, что помогло котенку и собаке стать еще ближе.

Полли не знала матери и воспринимала заботу собаки как норму. Она вылизывала Пекстона, а он вылизывал ее. Мне кажется, Полли даже не знает, что она кошка,

– рассказала Маккензи.

Вместе они любят играть и просто обниматься. Пекстон спокойно переносит все проделки Полли и кажется только рад ее озорству.

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