Кафе Eter запустило благотворительную акцию. Посетители могут посетить бранч со своей собакой или без нее. Половину средств от догфрендли-бранчей передадут приютам.

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Бранч – это своеобразное сочетание завтрака и обеда. В кафе Eter благотворительные бранчи будут проходить каждое воскресенье с 12 до 20 часов.



Владельцам предлагают прийти со своими собачками / Фото кафе Eter

Стоимость бранча составляет 600 гривен. В нее входят 2 любых блюда из меню на выбор, безалкогольный напиток и коктейль на выбор.

Половину выручки за бранчи кафе перечислит приютам для животных в Киевской области.