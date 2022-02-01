Кафе Eter запустило благотворительную акцию. Посетители могут посетить бранч со своей собакой или без нее. Половину средств от догфрендли-бранчей передадут приютам.
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Бранч – это своеобразное сочетание завтрака и обеда. В кафе Eter благотворительные бранчи будут проходить каждое воскресенье с 12 до 20 часов.
Владельцам предлагают прийти со своими собачками / Фото кафе Eter
Стоимость бранча составляет 600 гривен. В нее входят 2 любых блюда из меню на выбор, безалкогольный напиток и коктейль на выбор.
Половину выручки за бранчи кафе перечислит приютам для животных в Киевской области.