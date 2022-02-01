Кафе Eter запустило благодійну акцію. Відвідувачі можуть завітати туди на бранч зі своїм собакою або без нього. Половину коштів від догфрендлі-бранчів передадуть притулкам.

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Бранч – це своєрідне поєднання сніданку та обіду. У кафе Eter благодійні бранчі відбуватимуться щонеділі з 12 до 20 години.



Власникам пропонують прийти зі своїми песиками / Фото кафе Eter

Вартість бранчу становить 600 гривень. У неї входять 2 будь-які страви з меню на вибір, безалкогольний напій та коктейль на вибір.

Половину від виторгу за бранчі кафе перерахує притулкам для тварин в Київській області.