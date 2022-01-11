Відомо, що усі отримані кошти використовуватимуться для харчування, лікування та створення комфортних умов для тварин до моменту потрапляння їх до нової сім’ї.
Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
У самому месенджері кожен користувач зможе зробити грошовий внесок, обравши будь-яку суму.
"Ми ставили собі за мету бути більш зручними, зрозумілими та доступними для твоєї благо-діяльності - і ми це зробили", – зазначили у фейсбук представники притулку.
Допомога тваринам / Фото вайбер
Як допомогти
- Переходь за посиланням – https://sirius.abots-prod.com/bot.
- Приєднуйся до чат-боту та допомагай хвостикам разом із нами.
Розробка чат-боту стала можливою за фінансової підтримки українського благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation.
Читайте також Хвостаті генії: з'ясувалося, що собаки можуть розуміти різні мови
Допис Притулок для бездомних тварин Сіріус
Гавкастична новина!
Ми ставили собі за мету бути більш зручними, зрозумілими та доступними для твоєї благо-діяльності - і ми це зробили!
Тепер підтримати діяльність притулку “Сіріус” можна за пару кліків за допомогою додатку Viber у твоєму смартфоні.
Як допомогти хвостикам:
переходь за посиланням - https://sirius.abots-prod.com/bot.
приєднуйся до чат-боту та допомагай хвостикам разом із нами
Розробка чат-боту стала можливою за фінансової підтримки українського благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation.