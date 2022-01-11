Відомо, що усі отримані кошти використовуватимуться для харчування, лікування та створення комфортних умов для тварин до моменту потрапляння їх до нової сім’ї.

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У самому месенджері кожен користувач зможе зробити грошовий внесок, обравши будь-яку суму.

"Ми ставили собі за мету бути більш зручними, зрозумілими та доступними для твоєї благо-діяльності - і ми це зробили", – зазначили у фейсбук представники притулку.



Допомога тваринам / Фото вайбер

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Як допомогти

Переходь за посиланням – https://sirius.abots-prod.com/bot.

Приєднуйся до чат-боту та допомагай хвостикам разом із нами.

Розробка чат-боту стала можливою за фінансової підтримки українського благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation.

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Допис Притулок для бездомних тварин Сіріус

Гавкастична новина!

Ми ставили собі за мету бути більш зручними, зрозумілими та доступними для твоєї благо-діяльності - і ми це зробили!

Тепер підтримати діяльність притулку “Сіріус” можна за пару кліків за допомогою додатку Viber у твоєму смартфоні.

Як допомогти хвостикам:

переходь за посиланням - https://sirius.abots-prod.com/bot.

приєднуйся до чат-боту та допомагай хвостикам разом із нами

Розробка чат-боту стала можливою за фінансової підтримки українського благодійного родинного фонду Zagoriy Foundation.