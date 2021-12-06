Чихуахуа Эрику, которой 3 года, волонтеры обнаружили на улице. Собака имела окровавленные лапы, а тело все было в клещах. Когда ее привезли к ветеринару, оказалось, что у четырехлапой еще и раковая опухоль.

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Клещи заразили собаку эрлихозом – это тяжелая болезнь, поражающая белые кровяные тельца. Она снижает защитные силы организма, открывая доступ к различным инфекциям. После лечения этой болезни медики добавили еще и еженедельные сеансы химиотерапии, чтобы уменьшить опухоль.

Пока Эрика проходила лечение, она жила в приемной семье, где о ней заботились. Собака стойко терпела все процедуры и была спокойной. Казалось, она понимает, что ей хотят помочь. Потребовалось более 4 месяцев непрерывного ухода, чтобы врачи сказали: "Эрика вошла в ремиссию".



Праздник для Эрики / Фото San Diego Humane Society

Когда собака поправилась, все кто помогал во время лечения, решили сделать вечеринку в честь Эрики. Спекли печеночный торт, воткнули в него именинную свечу и надели праздничные шапочки.

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После этого волонтеры объявили, что собаке можно искать настоящую семью. Уже через неделю появились желающие забрать Эрику. Теперь собака счастлива в любящей семье.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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