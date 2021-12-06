Чихуахуа Еріку, якій 3 роки, волонтери знайшли на вулиці. Собака мала закривавлені лапи, а тіло все було в кліщах. Коли її привезли до ветеринара, виявилося, що чотирилапа має ще й ракову пухлину.

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Кліщі заразили собаку ерліхозом – це тяжка хвороба, яка вражає білі кров'яні тільця. Вона знижує захисні сили організму, відкриваючи доступ до різноманітних інфекцій. Після лікування цієї хвороби, медики додали ще й щотижневі сеанси хімієтерапія, щоб зменшити пухлину.

Поки Еріка проходила лікування, вона жила у прийомній сімʼї, де про неї піклувалися. Собака стійко терпіла всі процедури та була спокійною. Здавалося, вона розуміє, що їй хочуть допомогти. Знадобилося понад 4 місяці безперервного догляду, аби лікарі сказали: "Еріка увійшла до ремісії".



Свято для Еріки / Фото San Diego Humane Society​

Коли собака одужала, всі хто допомагав під час лікування, вирішили зробити вечірку на честь Еріки. Спекли печінковий торт, встромили в нього іменинну свічку та одягли святкові шапочки.

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Після цього волонтери оголосили, що собаці можна шукати справжню сімʼю. Вже через тиждень зʼявилися охочі забрати Еріку. Тепер собака щаслива у люблячій родині.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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