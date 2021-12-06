Кожної суботи Тіаго збирає безхатніх псів, аби їх викупати, вичесати шерсть та прикрасити аксесуарами. Наприклад, це можуть бути краватки, гарні ошийники чи хустинки.

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Такі дії хлопчика збільшують шанси чотирилапих знайти нову сімʼю та дім. Адже люди можуть бачити, що безпритульні тварини також чисті та доглянуті.

Ідея прийшла йому ще у 2020 році. Він мав намір викупати, напарфумити та вичесати вуличних собак, щоб люди більше звертали на них увагу. Наразі вже 47 собак пройшли через проєкт сина,

— розповів батько Едуардо.

Дивіться відео з інстаграм Тіаго:

Чоловік також допомагає синові з проєктом. Він робить чотирилапим професійні фото, що також збільшує шанс знайти родину.

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Крім того, місцеві зоомагазини знають про вражаючу мету Тіаго. Вони часто віддають йому безкоштовно шампуні та ласощі для собак.

Дивіться фото: як хлопчик допомагає собакам

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.