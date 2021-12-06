Каждую субботу Тиаго собирает бездомных псов, чтобы их выкупать, вычесать шерсть и украсить аксессуарами. Например, это могут быть галстуки, красивые ошейники или платки.
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Такие действия мальчика увеличивают шансы четырехлапых найти новую семью и дом. Ведь люди могут увидеть, что беспризорные животные также чистые и ухоженные.
Идея пришла ему еще в 2020 году. Он собирался выкупать, напарфюмить и вычесать уличных собак, чтобы люди больше обращали на них внимание. Уже 47 собак прошли через проект сына,
– рассказал отец Эдуардо.
Смотрите видео из инстаграм Тиаго:
Мужчина тоже помогает сыну с проектом. Он делает четырехлапым профессиональные фото, что также увеличивает шанс найти семью.
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Кроме того, местные зоомагазины знают о поразительной цели Тиаго. Они часто отдают ему бесплатно шампуни и лакомство для собак.
Смотрите фото: как мальчик помогает собакам