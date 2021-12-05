Водители американской доставки UPS организовали акцию, которая должна научить соседских собак, что почтальоны – это не воры, а друзья. С дружелюбными песиками почтальоны фотографируются – фотографии публикуют на странице в инстаграме и фейсбуке UPS Dogs.
Читайте также Особенности питания собак малых пород: какой корм выбрать для любимца
На страницах размещено множество фото работников компании и невероятных домашних любимцев, которые радушно встречают новых людей.
Водители доставляют пакеты целый день. В течение каждого дня почтальоны встречают много собак, большинство из них дружелюбны, а некоторые не очень. Когда позволяет время, почтальоны фотографируют и присылают на страницу фотографии собак,
– говорится в описании страницы в фейсбуке.
Песики любят общаться с дружелюбными почтальонами / фото UPS Dogs
Волшебные фотографии показывают, как почтальоны обнимаются с собаками, радуются встречам с четвероногими и даже показывают своих домашних любимцев, которые ездят с почтальонами по делам.
Нашим подписчикам нравятся фотографии и рассказанные истории, поскольку мы делимся своей любовью к этим особым отношениям с этими милыми созданиями,
– отметили в администрации доставки.
Что известно о странице почтальонов и животных?
Как в фейсбуке, так и в инстаграме, аккаунты UPS Dogs появились в 2013 году. За 8 лет проекты стали очень популярными – в инстаграме почтальоны имеют почти 700 тысяч подписчиков, а в фейсбуке – 2 миллиона.
Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs
Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs
Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs