Водители американской доставки UPS организовали акцию, которая должна научить соседских собак, что почтальоны – это не воры, а друзья. С дружелюбными песиками почтальоны фотографируются – фотографии публикуют на странице в инстаграме и фейсбуке UPS Dogs.

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На страницах размещено множество фото работников компании и невероятных домашних любимцев, которые радушно встречают новых людей.

Водители доставляют пакеты целый день. В течение каждого дня почтальоны встречают много собак, большинство из них дружелюбны, а некоторые не очень. Когда позволяет время, почтальоны фотографируют и присылают на страницу фотографии собак,

– говорится в описании страницы в фейсбуке.

Песики любят общаться с дружелюбными почтальонами / фото UPS Dogs

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Волшебные фотографии показывают, как почтальоны обнимаются с собаками, радуются встречам с четвероногими и даже показывают своих домашних любимцев, которые ездят с почтальонами по делам.

Нашим подписчикам нравятся фотографии и рассказанные истории, поскольку мы делимся своей любовью к этим особым отношениям с этими милыми созданиями,

– отметили в администрации доставки.

Что известно о странице почтальонов и животных?

Как в Как в фейсбуке , так и в инстаграме , аккаунты UPS Dogs появились в 2013 году. За 8 лет проекты стали очень популярными – в инстаграме почтальоны имеют почти 700 тысяч подписчиков, а в фейсбуке – 2 миллиона.

Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs

Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs

Почтальоны дружат с собачками / Фото UPS Dogs