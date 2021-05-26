Вероятнее всего, ваша кошка пытается что-то вам сказать, или просто ищет вашего внимания. В любом случае, такой способ не совсем идеален, и если вы хотите положить этому конец – читайте дальше.
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На что следует обратить внимание
- Прежде всего, убедитесь, что у вашей кошки есть еда, вода и чистый лоток. Настойчиво мяукая, они могут просто сообщать вам, что хотят что-то сделать с одной из этих основных вещей.
- Если же в этом смысле все в порядке, а такие звуки ваша питомица продолжает издавать, при этом выглядит более раздраженной, подумайте о поездке к ветеринару. Это может быть сигналом, что она плохо себя чувствует. После осмотра врача, вы сможете убедиться, действительно ли кошка здорова, и в случае необходимости получить квалифицированную помощь.
- В случае, когда ни один из вышеприведенных вариантов не подходит, вероятнее всего ваша любимица просто пытается заставить вас суетиться над ней.
Мяукая, кошка просто может потребовать к себе внимание / Фото pexels
Как заставить кошку прекратить мяуканье
Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы заставить ее не быть такой навязчиво болтливой.
- Новая игрушка
Сначала попробуйте определить закономерность, когда ваша кошка мяукает, а когда нет. Обратите внимание на время суток и чем вы в этот момент занимаетесь. Также проследите, меняется ли ее поведение, когда вы реагируете на нее.
Если вы обнаружите, что кошка обычно "заводит свою песню" сразу после того, как вы перестаете с ней играть, возможно вам стоит приобрести новую игрушку, с которой она сможет повеселиться в то время, когда вы заняты своими делами.
Новая игрушка может помочь / Фото pexels
- разорвать цикл
Дело в том, что коты часто мяукают сугубо ради внимания и именно тогда, когда вы не можете полностью им отдаться. Конечно, можно попытаться игнорировать их, но скорее всего, это их не остановит, и, в конце концов, заставит вас отреагировать. А если ваша кошка или любое другое домашнее животное получит от вас ответ, делая что-то вроде мяуканья или царапин, они будут повторять это действие снова и снова, чтобы достичь желаемого. Нужно разорвать этот цикл!
- Первое эмпирическое правило – избегать прямой реакции, то есть не гладить, не тискать или делать любые другие действия, особенно, если они не позитивные.
- Лучше попробуйте закрыть дверь комнаты, в которой вы находитесь, и откройте их лишь тогда, когда мяуканье прекратится.
- А если такое поведение снова повторится – смело отправляйте кошку за дверь.
- В конце концов у нее сформируется новая цепочка поведения, и она поймет, что мяуканье не приводит к играм и вниманию хозяина, а наоборот оставляет в одиночестве.
Но будьте готовы к тому, что для выработки новой реакции кошки, вам понадобится время и терпение.