Вероятнее всего, ваша кошка пытается что-то вам сказать, или просто ищет вашего внимания. В любом случае, такой способ не совсем идеален, и если вы хотите положить этому конец – читайте дальше.

К теме Почему коты обожают игры с лазером и безопасны ли такие игрушки

На что следует обратить внимание

Прежде всего, убедитесь, что у вашей кошки есть еда, вода и чистый лоток . Настойчиво мяукая, они могут просто сообщать вам, что хотят что-то сделать с одной из этих основных вещей.

. Настойчиво мяукая, они могут просто сообщать вам, что хотят что-то сделать с одной из этих основных вещей. Если же в этом смысле все в порядке, а такие звуки ваша питомица продолжает издавать, при этом выглядит более раздраженной, подумайте о поездке к ветеринару . Это может быть сигналом, что она плохо себя чувствует. После осмотра врача, вы сможете убедиться, действительно ли кошка здорова, и в случае необходимости получить квалифицированную помощь.

. Это может быть сигналом, что она плохо себя чувствует. После осмотра врача, вы сможете убедиться, действительно ли кошка здорова, и в случае необходимости получить квалифицированную помощь. В случае, когда ни один из вышеприведенных вариантов не подходит, вероятнее всего ваша любимица просто пытается заставить вас суетиться над ней.



Мяукая, кошка просто может потребовать к себе внимание / Фото pexels

Как заставить кошку прекратить мяуканье

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы заставить ее не быть такой навязчиво болтливой.

Новая игрушка

Сначала попробуйте определить закономерность, когда ваша кошка мяукает, а когда нет. Обратите внимание на время суток и чем вы в этот момент занимаетесь. Также проследите, меняется ли ее поведение, когда вы реагируете на нее.

Если вы обнаружите, что кошка обычно "заводит свою песню" сразу после того, как вы перестаете с ней играть, возможно вам стоит приобрести новую игрушку, с которой она сможет повеселиться в то время, когда вы заняты своими делами.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Новая игрушка может помочь / Фото pexels

разорвать цикл

Дело в том, что коты часто мяукают сугубо ради внимания и именно тогда, когда вы не можете полностью им отдаться. Конечно, можно попытаться игнорировать их, но скорее всего, это их не остановит, и, в конце концов, заставит вас отреагировать. А если ваша кошка или любое другое домашнее животное получит от вас ответ, делая что-то вроде мяуканья или царапин, они будут повторять это действие снова и снова, чтобы достичь желаемого. Нужно разорвать этот цикл!

Первое эмпирическое правило – избегать прямой реакции , то есть не гладить, не тискать или делать любые другие действия, особенно, если они не позитивные.

, то есть не гладить, не тискать или делать любые другие действия, особенно, если они не позитивные. Лучше попробуйте закрыть дверь комнаты , в которой вы находитесь, и откройте их лишь тогда, когда мяуканье прекратится.

, в которой вы находитесь, и откройте их лишь тогда, когда мяуканье прекратится. А если такое поведение снова повторится – смело отправляйте кошку за дверь.

В конце концов у нее сформируется новая цепочка поведения, и она поймет, что мяуканье не приводит к играм и вниманию хозяина, а наоборот оставляет в одиночестве.

Но будьте готовы к тому, что для выработки новой реакции кошки, вам понадобится время и терпение.



Сформируйте у кошки новую цепочку поведения / Фото pexels