Імовірніше, ваша кішка намагається щось вам сказати, або просто шукає вашої уваги. У будь-якому разі, такий спосіб не зовсім ідеальний, і якщо ви хочете покласти цьому край – читайте далі.

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На що слід звернути увагу

Найперше переконайтеся, що у вашої кішки є їжа, вода та чистий лоток . Надокучливо нявкаючи, вони можуть просто повідомляти вам, що хочуть щось зробити з однією з цих основних речей.

. Надокучливо нявкаючи, вони можуть просто повідомляти вам, що хочуть щось зробити з однією з цих основних речей. Якщо ж у цьому сенсі все гаразд, а такі звуки ваша вихованиця продовжує видавати, при цьому виглядає більш роздратованою, подумайте про поїздку до ветеринара . Це може бути сигналом, що вона зле почувається. Після огляду лікаря, ви зможете переконатися, чи дійсно кішка здорова, і в разі необхідності отримати кваліфіковану допомогу.

. Це може бути сигналом, що вона зле почувається. Після огляду лікаря, ви зможете переконатися, чи дійсно кішка здорова, і в разі необхідності отримати кваліфіковану допомогу. У випадку, коли жоден з вищенаведених варіантів не підходить, найімовірніше ваша улюблениця просто намагається змусити вас метушитися над нею.



Нявкаючи, кішка просто може вимагати до себе увагу / Фото pexels

Як змусити кішку припинити нявкання

Ось кілька речей, які ви можете зробити, щоб змусити її не бути такою нав’язливо балакучою.

Нова іграшка

Спочатку попробуйте визначити закономірність, коли ваша кішка нявкає, а коли ні. Зверніть увагу на час доби і чим ви в цей момент займаєтеся. Також прослідкуйте, чи змінюється її поведінка, коли ви реагуєте на неї.

Якщо ви виявите, що кішка зазвичай "заводить свою пісню" відразу після того, як ви перестаєте з нею грати, можливо вам варто придбати нову іграшку, з якою вона зможе повеселитися в той час, коли ви зайняті своїми справами.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.



Нова іграшка може допомогти / Фото pexels

Розірвіть цикл

Річ у тім, що коти часто нявкають суто заради уваги і саме тоді, коли ви не можете повністю їм віддатися. Звичайно, можна спробувати ігнорувати їх, але швидше за все, це їх не зупинить, і, зрештою, змусить вас відреагувати. А якщо ваша кішка чи будь-яка інша домашня тварина отримає від вас відповідь, роблячи щось на зразок нявкання чи подряпин, вони будуть повторювати цю дію знову й знову, щоб досягнути бажаного. Потрібно розірвати цей цикл!

Перше емпіричне правило – уникати прямої реакції , тобто не гладити, не потискати чи робити будь-які інші дії, особливо, якщо вони не позитивні.

, тобто не гладити, не потискати чи робити будь-які інші дії, особливо, якщо вони не позитивні. Краще спробуйте закрити двері кімнати , в якій ви перебуваєте, і відкрийте їх лише тоді, коли нявкання припиниться.

, в якій ви перебуваєте, і відкрийте їх лише тоді, коли нявкання припиниться. А якщо така поведінка знову повториться – сміливо відправляйте кішку за двері.

Зрештою у неї сформується новий ланцюжок поведінки, і вона зрозуміє, що нявкання не призводить до ігор та уваги господаря, а навпаки залишає на самоті.

Але будьте готовими до того, що для вироблення нової реакції кішки, вам знадобиться час і терпіння.



Сформуйте у кішки новий ланцюжок поведінки / Фото pexels