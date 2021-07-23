Если у вас есть кошка, наверное, вы обожаете ее гладить. Но руки хозяев часто страдают от неожиданных "кусь" и царапин. Как гладить кошку правильно?
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Как правильно погладить кошку
Следите за тем, не против ли животное, чтобы его погладили / Фото Unsplash
- Если это не ваше животное, сначала спросите владельца, можно ли его погладить. Часто кошки могут испугаться незнакомцев и атаковать неожиданно.
- Позвольте животному подойти к вам первым, дайте себя обнюхать.
- Медленно потянитесь рукой к мордочке кошки. Если животное не убегает и не проявляет страха или агрессии, можно медленно погладить его морду и голову.
- Часто коты начинают тереться об руку и показывают, где их можно погладить еще.
- Как только кошка начинает демонстрировать недовольство, перестаньте ее гладить.
Места, в которых можно гладить кошку
- подбородок,
- морда,
- шея,
- голова,
- бока,
- плечи,
- вдоль спины по хвосту.
Если кошке нравится, что вы ее гладите, она может мурлыкать и тереться о вас.
Если кот мурчит, можно продолжать его гладить / Фото Unsplash
Места, где лучше не гладить кошку
- живот,
- ноги и подушечки лап,
- бедра,
- хвост.
Также лучше не брать кошек на руки и не обнимать их, особенно, если это чужое животное и вы не знаете особенностей его поведения.
Всегда спрашивайте у владельца разрешения перед тем, как гладить или кормить чужую кошку / Фото Unsplash
Как понять, что кошка не хочет, чтобы ее гладили
Не нужно пытаться гладить кошку, которая реагирует следующим образом:
- Выгибает спину и убегает от руки.
- Прижимает уши к голове.
- Сужает глаза.
- Ее хвост высоко поднят, а шерсть распушена.
- Кошка шипит, кричит или даже рычит.
- Животное убегает или прячется.
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Если вы заметили хоть один из этих сигналов, дайте кошке время. Возможно, она успокоится и вы сможете ее погладить.