Если у вас есть кошка, наверное, вы обожаете ее гладить. Но руки хозяев часто страдают от неожиданных "кусь" и царапин. Как гладить кошку правильно?

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Как правильно погладить кошку

Следите за тем, не против ли животное, чтобы его погладили
Следите за тем, не против ли животное, чтобы его погладили / Фото Unsplash

  1. Если это не ваше животное, сначала спросите владельца, можно ли его погладить. Часто кошки могут испугаться незнакомцев и атаковать неожиданно.
  2. Позвольте животному подойти к вам первым, дайте себя обнюхать.
  3. Медленно потянитесь рукой к мордочке кошки. Если животное не убегает и не проявляет страха или агрессии, можно медленно погладить его морду и голову.
  4. Часто коты начинают тереться об руку и показывают, где их можно погладить еще.
  5. Как только кошка начинает демонстрировать недовольство, перестаньте ее гладить.

Места, в которых можно гладить кошку

  • подбородок,
  • морда,
  • шея,
  • голова,
  • бока,
  • плечи,
  • вдоль спины по хвосту.

Если кошке нравится, что вы ее гладите, она может мурлыкать и тереться о вас.

Если кот мурчит, можно продолжать его гладить
Если кот мурчит, можно продолжать его гладить / Фото Unsplash

Места, где лучше не гладить кошку

  • живот,
  • ноги и подушечки лап,
  • бедра,
  • хвост.

Также лучше не брать кошек на руки и не обнимать их, особенно, если это чужое животное и вы не знаете особенностей его поведения.

Всегда спрашивайте у владельца разрешения перед тем, как гладить или кормить чужую кошку
Всегда спрашивайте у владельца разрешения перед тем, как гладить или кормить чужую кошку / Фото Unsplash

Как понять, что кошка не хочет, чтобы ее гладили

Не нужно пытаться гладить кошку, которая реагирует следующим образом:

  1. Выгибает спину и убегает от руки.
  2. Прижимает уши к голове.
  3. Сужает глаза.
  4. Ее хвост высоко поднят, а шерсть распушена.
  5. Кошка шипит, кричит или даже рычит.
  6. Животное убегает или прячется.

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Если вы заметили хоть один из этих сигналов, дайте кошке время. Возможно, она успокоится и вы сможете ее погладить.