Если у вас есть кошка, наверное, вы обожаете ее гладить. Но руки хозяев часто страдают от неожиданных "кусь" и царапин. Как гладить кошку правильно?

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Как правильно погладить кошку



Следите за тем, не против ли животное, чтобы его погладили / Фото Unsplash

Если это не ваше животное, сначала спросите владельца, можно ли его погладить. Часто кошки могут испугаться незнакомцев и атаковать неожиданно. Позвольте животному подойти к вам первым, дайте себя обнюхать. Медленно потянитесь рукой к мордочке кошки. Если животное не убегает и не проявляет страха или агрессии, можно медленно погладить его морду и голову. Часто коты начинают тереться об руку и показывают, где их можно погладить еще. Как только кошка начинает демонстрировать недовольство, перестаньте ее гладить.

Места, в которых можно гладить кошку

подбородок,

морда,

шея,

голова,

бока,

плечи,

вдоль спины по хвосту.

Если кошке нравится, что вы ее гладите, она может мурлыкать и тереться о вас.



Если кот мурчит, можно продолжать его гладить / Фото Unsplash

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Места, где лучше не гладить кошку

живот,

ноги и подушечки лап,

бедра,

хвост.

Также лучше не брать кошек на руки и не обнимать их, особенно, если это чужое животное и вы не знаете особенностей его поведения.



Всегда спрашивайте у владельца разрешения перед тем, как гладить или кормить чужую кошку / Фото Unsplash

Как понять, что кошка не хочет, чтобы ее гладили

Не нужно пытаться гладить кошку, которая реагирует следующим образом:

Выгибает спину и убегает от руки. Прижимает уши к голове. Сужает глаза. Ее хвост высоко поднят, а шерсть распушена. Кошка шипит, кричит или даже рычит. Животное убегает или прячется.

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