Якщо у вас є кішка, напевно, ви обожнюєте її гладити. Але руки господарів часто страждають від несподіваних "кусь" та подряпин. Як гладити кішку правильно?
Дізнайтеся 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®
Як правильно погладити кішку
Стежте за тим, чи тварина не проти, щоб її погладили / Фото Unsplash
- Якщо це не ваша тварина, спершу запитайте власника, чи можна її погладити. Часто кішки можуть злякатися незнайомців і атакувати несподівано.
- Дозвольте тварині підійти до вас першою, дайте себе обнюхати.
- Повільно простягніть руку до мордочки кішки. Якщо тварина не тікає та не проявляє страху чи агресії, можна повільно погладити її морду й голову.
- Часто коти починають тертися об руку й показувати, де їх можна погладити іще.
- Щойно кішка починає демонструвати незадоволення, перестаньте її гладити.
Місця, у яких можна гладити кішку
- підборіддя,
- морда,
- шия,
- голова,
- боки,
- плечі,
- вздовж спини по хвосту.
Якщо кішці подобається, що ви її гладите, вона може муркати й тертися об вас.
Якщо кіт мурчить, можна продовжувати його гладити / Фото Unsplash
Місця, де краще не гладити кішку
- живіт,
- ноги й подушечки лап,
- стегна,
- хвіст.
Також краще не брати кішок на руки та не обіймати їх, особливо, якщо це чужа тварина і ви не знаєте особливостей її поведінки.
Завжди питайте у власника дозволу перед тим, як гладити чи годувати чужу кішку / Фото Unsplash
Як зрозуміти, що кішка не хоче, щоб її гладили
Не потрібно намагатися гладити кішку, яка реагує наступним чином:
- Вигинає спину й тікає від руки.
- Притискає вуха до голови.
- Звужує очі.
- Її хвіст високо піднятий, а шерсть розпушена.
- Кішка шипить, кричить або навіть гарчить.
- Тварина тікає або ховається.
Зворушливо Материнська самопожертва: кішка кинулася у вогонь, аби врятувати кошенят
Якщо ви помітили хоч один із цих сигналів, дайте кішці час. Можливо, вона заспокоїться й ви зможете її погладити.