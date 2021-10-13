Когда Джейми и Роб Осборн забрали Макса из приюта, он был очень замкнутым. Однако забота и любовь новых хозяев помогла псу побороть страхи.

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"Когда мы приняли его, он был немного асоциальным. Если мы слишком долго его гладили, он просто вставал и уходил. Сейчас Макс – совсем другая собака. Он всегда счастлив и дарит нам очень много любви", — сообщила Джейми Осборн.

Макс очень любит купаться, поэтому летом он вместе с хозяевами проводит время на пляже. "У нас есть байдарки, а Максу нравится плыть рядом с нами. Поэтому мы надеваем на него спасательный жилет, чтобы он не очень уставал", – отметила Джейми.

Во время одного такого отдыха Роб заметил, что в воде был мальчик, который не мог справиться с волнами. Ребенка относило все дальше в океан.

"Макс просто плавал в своем спасательном жилете, когда мальчик попал в беду. Тогда Роб велел ребенку попробовать позвать Макса", — вспомнила Джейми.

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Собака сразу поплыла к ребенку, позволив ему ухватиться за спасательный жилет. Такие действия помогли мальчику вместе с четвероногим добраться к берегу. После этого Макса задарили вкусностями и называли спасателем.