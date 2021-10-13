Когда сыну Миранды Петерсон было 5 лет, дома появилось маленький щенок. Родители специально приобрели питбуля для сына, ведь мальчику диагностировали расстройство аутистического спектра. Домашний любимец должен был помочь ребенку социализироваться.

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Сначала мальчик не смог сразу принять нового члена семьи. Больше года питбуль Люси пыталась завоевать его любовь. Тогда отец решил, что будет брать сына с собой на прогулку с четвероногим. Неожиданно ребенку очень понравились и зародилась дружба с Люси.

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Когда мальчика отдали в школу, Люси очень скучала. Во время одного из возвращений маленького хозяина с обучения собака забежала в школьный автобус, ведь не могла дождаться встречи. Тогда она и познакомилась с водителем, которому теперь каждый вечер выбегает.

Известно, что Люси слышит автобус, когда он поворачивает на ее улицу. Довольная она выскакивает на поляну, чтобы лично встретить водителя школьного автобуса и мальчика.

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Миранда Петерсон вспомнила, что сначала волновалась, не напугала ли Люси водителя своей бешеной энергией. Однако мужчина успокоил ее и заверил, что в восторге иметь возможность гладить такую ​​замечательную собаку.