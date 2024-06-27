Воспринимают лодки как "шведский стол": нападения акул на людей участились
Источник:Live Science
Океан, охватывающий более половины поверхности планеты, является домом для огромного количества видов, некоторые из которых представляют потенциальную опасность для человека. За последние несколько лет были зафиксированы случаи нападения косаток на лодки в Гибралтарском проливе. Кроме того, ученые наблюдают растущую тенденцию, когда акулы кружат вокруг.
Причина весьма пугающая. Исследователи заметили, что поведение одних из самых грозных хищников в океане изменилось, потому что теперь люди ассоциируются у них с едой.
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Нападения акул на людей участились
По словам Маркуса Драймона, ученого по акулам, случаи нападения акул в Мексиканском заливе значительно участились за последнее десятилетие. Это трудно проиллюстрировать эмпирически, однако ученые считают, что у хищников произошел определенный сдвиг в поведении, в результате чего лодки стали ассоциироваться с едой.
Это происходит из-за того, что люди и акулы рыбачат в одном и том же месте. Акулы чрезвычайно умны и быстро учатся, а потому в какой-то момент двигатель лодки начал ассоциироваться у них с едой. Морские хищники просто начали нападать на лодки, и теперь люди и акулы в прямом смысле конкурируют за одну и ту же рыбу, в результате чего хищники атакуют лодки,
– говорит морской биолог Жасмин Грэм.
Отметим, что нападение акул влияет на рыболовство во всем мире, однако особенно он распространен в США и Австралии, где хищники и люди часто пересекаются, что вызывает конфликт. В 20 веке люди уничтожили популяцию акул и это продолжается до сих пор: ежегодно люди убивают около 80 миллионов акул в год из-за спроса на их плавники и случайного вылова.К слову, считалось, что якобы косатки подгоняют акул ближе к берегу, что приводит к нападениям на людей от отчаяния. Однако, реальность ситуации может отличаться от того, что считалось изначально.
К счастью, в некоторых регионах мира меры защиты позволили восстановить численность акул. Например, у побережья Алабамы численность бычьей акулы (Carcharhinus leucas) увеличилась в пять раз в период с 2003 по 2020 год. Исследователи считают, что именно теплые воды позволили акулам процветать.
Поведение акул изменилось
Рыбаки также заметили, что поведение акул изменилось в юго-восточных штатах США: все больше хищников приближаются к лодкам, кружат или прячутся возле них. В ответ многие рыбаки-любители и коммерческие рыболовы говорят, что теперь они ловят рыбу дальше от берега, чтобы не допустить вылова улова и повреждения снастей.
В результате морские биологи пришли к выводу, что акулы вовсе не стремятся нападать на людей, однако наше присутствие и лодки теперь ассоциируются у них со "шведским столом", а потому они стремятся приблизиться.
Ученые признают, что проблема серьезнее, чем считали ранее, и также может указывать на более серьезную экологическую проблему - наши морские системы нестабильны и несбалансированны. У рыб просто нет достаточного количества здоровой среды, чтобы они могли расселиться, тем самым позволив акулам и людям охотиться в разных местах.