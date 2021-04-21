Котенка бросила мама. С ним произошла ужасная трагедия – крысы отгрызли малышу лапки. Но детенышу повезло – его спасла небезразлична женщина.

Крошку Пиедино нашли и спасли волонтеры. Котенка отправили жить к неравнодушной женщине Элеоноре. Вместе с ней за воспитание малыша взялся пес породы хаски по кличке Шэрон.

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Когда Пиедино нашли, ему было всего 5 дней. Многие не верили, что он сможет выжить. Малыш был весь покрыт паразитами, а поврежденные лапки уже поразила инфекция.

Пиедино и его подруга хаски

Но благодаря заботе Элеоноры котенок начал оживать. Вскоре Пиедино даже стал учиться ходить. Ему повезло, ведь передние лапки остались невредимыми. Хозяйка ласково называет его котом "с 2,5 лапками".

Таким малыша нашли

Хаски стала для малыша второй мамой. Она все время поддерживала котенка, спала рядом с ним и согревала.

Кот потерял лапки, когда был крохотным

Хотя у кота осталось так мало лап, это не мешает ему жить активной жизнью и быть настоящим красавчиком. Он бегает, веселится, играет и живет на полную.

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Пиедино даже выходит на прогулки и исследует "дикую" природу. Владелица кота сделала ему собственный инстаграм, где рассказывает о жизни питомца и его товарищей: собаки и других котиков. За Пиедино следят около 6 тысяч подписчиков.