Постоянная клиентка: белка ежедневно приходит в ресторан за порцией картошки фри – забавные фото
Источник:фейсбук Jeff Clutch
Белочка, которая живет в американском штате Миннесота, стала постоянной клиенткой ресторана сети Burger King. Любимым обедом животного является свежеприготовленный картофель фри.
О любительнице фастфуда рассказал в сети мужчина по имени Джефф Клатч. На своей странице в фейсбуке он написал, что однажды захотел пообедать гамбургером и заехал в Burger King.
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Он ждал своего заказа в автомобильной очереди, когда заметил белку, сидящую у окна оператора. Сначала это показалось мужчине странным, но вдруг он увидел, как из окна появилась рука с картофелем фри. Недолго думая, белка забрала угощение и отошла с ним в сторону, чтобы никто не мешал ей обедать.
Ее заметили и другие стоящие в очереди люди. Джефф отметил, что слышал смех из других автомобилей, но животное не обращало на это внимания. Мужчина сделал несколько снимков и опубликовал их в сети. Оказалось, что он не первый, кто встретился с белкой. Более того, она приходит в Burger King каждый день, чтобы подкрепиться любимой картошкой.
Белочка ежедневно приходит на обед в Burger King / Фото Джеффа КлатчаЖивотные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых легко заботиться с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.
Других пользователей сетей рассмешил и поразил практический подход белочки к обеду. В комментариях они восхищались грызункой и ее любовью к картошке фри:
- "Это так мило";
- "Умная белка! Ей даже не нужно за это платить";
- "Очень мило, неудивительно, что она такая пухленькая";
- "Это мое тотемное животное";
- "Это сделало мой день".
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Текст публикации Джеффа Клатча
Сегодня мне захотелось гамбургера на обед. Проезжаю и вижу, что эта белка просто стоит у окна. Было немного странно, пока я не увидел, как из окна появляется рука с картошкой фри. Белка подходит и берет еду прямо из руки. Я услышал смех из машины позади меня. Это хорошо. Я люблю картошку фри, так почему белке нельзя ее любить?
Прекрасное шоу, счастливых праздников вам, Burger King.