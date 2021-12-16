О любительнице фастфуда рассказал в сети мужчина по имени Джефф Клатч. На своей странице в фейсбуке он написал, что однажды захотел пообедать гамбургером и заехал в Burger King.

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Он ждал своего заказа в автомобильной очереди, когда заметил белку, сидящую у окна оператора. Сначала это показалось мужчине странным, но вдруг он увидел, как из окна появилась рука с картофелем фри. Недолго думая, белка забрала угощение и отошла с ним в сторону, чтобы никто не мешал ей обедать.

Ее заметили и другие стоящие в очереди люди. Джефф отметил, что слышал смех из других автомобилей, но животное не обращало на это внимания. Мужчина сделал несколько снимков и опубликовал их в сети. Оказалось, что он не первый, кто встретился с белкой. Более того, она приходит в Burger King каждый день, чтобы подкрепиться любимой картошкой.

Белочка ежедневно приходит на обед в Burger King / Фото Джеффа Клатча

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Других пользователей сетей рассмешил и поразил практический подход белочки к обеду. В комментариях они восхищались грызункой и ее любовью к картошке фри:

"Это так мило";

"Умная белка! Ей даже не нужно за это платить";

"Очень мило, неудивительно, что она такая пухленькая";

"Это мое тотемное животное";

"Это сделало мой день".

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