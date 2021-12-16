Барон – кот породы редгол. Он обожает воду, охотно купается, а иногда к нему присоединяются и другие котики, живущие в семье.

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Кот и его братья стали звездами



Барон и его старшие братья-котики / Фото из инстаграма baron.0723

Эта пушистая семейка стала звездной в инстаграме и имеет более 100 тысяч подписчиков. Владелица регулярно публикует фото и видео котиков.



Коты отправляются на прогулку / Фото из инстаграма baron.0723

А еще коты живут насыщенной жизнью – ходят на прогулки в специальной коляске, ездят в авто и примеряют на себя разные костюмчики.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Смотрите видео, как купается котик

Почему коты не любят воду

Обычно купание для кошек – это значительный стресс. Пушистики боятся громких звуков в ванной комнате. Эхо и шум воды становятся факторами стресса.

Когда шерсть кота мокрая, она становится тяжелее. Поэтому животное может быть неповоротливым и не убежит от хищника, например. Кот не любит быть уязвимым, поэтому всячески избегает купания.



Барон любит купаться, в отличие от других кошек / Фото из инстаграма baron. 0723

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