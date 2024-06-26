Смертоносные существа, похожие на медуз, могут заполонить популярные пляжи: их укус смертелен

На побережье Нормандских островов было обнаружено морских существ португальского кораблика (Physalis). Эксперты предупреждают, что существует потенциальный риск того, что эти существа заполонят пляжи Британии, когда температура поднимется до 30 градусов.

Активное распространение морских созданий

Португальского военного кораблика часто называют медузой, но на самом деле это разновидность сифонофоров – группы животных, тесно связанных с ними.

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Они дрейфуют незамеченными, на 5 – 10 сантиметров ниже поверхности. Только один укус их гигантских щупалец, которые могут достигать до 48 метров, может оставить пловца в агонии, и даже убить.

Сейчас они распространены во всех тропических и субтропических морях и в теплых водах открытого океана.



Португальские кораблики могут появиться на британских пляжах / Фото dailystar.co.uk

Эксперты считают, что следующим портом этих существ станут курорты на западе и на южном побережье Великобритании. Со следующей недели во многих частях страны будет солнечно, и температура будет жарче, чем обычно, поскольку налетит североафриканский шлейф.

Резкий скачок ртути и стремительное потепление воды в море может заставить ужасных существ приблизиться к берегам Великобритании. Они уже появились в Джерси.

Один Португальский корабль был замечен на пляже Греве д'Азетт на юго-восточном побережье, а другой – в заливе Уэн на юге острова. Береговая охрана Джерси предупредила людей не прикасаться к ним.



Португальские кораблики могут быть смертельными / Фото dailystar.co.uk

К слову, был один смертельный случай – 69-летняя Мария Фуркас умерла от укуса одного из Португальских корабликов в правую ногу, когда плавала со своей сестрой на Сардинии в 2010 году.

А в июле 2018 года 13-летняя Верити Стейнтон в агонии вылезла из моря с "ожогами" по всему телу после ужасного нападения этого существа в Мейблторпе, Линкольншир.