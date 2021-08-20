Заводчики пошли на такой шаг, чтобы разнообразить количество цветов шерсти редголлов. Название породы рагамаффин ( по-английски – ragamuffin ) происходит от английского слова "оборванец".

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Внешность породы



Коты этой породы имеют очень выразительные глаза / Фото askideas.com

У рагамаффинов большие выразительные глаза в форме лесного ореха. Кошки этой породы имеют полудлинную шерсть. Как правило, самцы значительно крупнее самок. Все котики имеют крепкий костяк, мощную грудную клетку и тазовые кости, хорошо развитые мышцы и жировой мешок на животе.

История породы

Впервые рагамаффинов представили в 1994 году. Официально этих котиков признали отдельной породой в 2003 году. Родиной породы считают Калифорнию, США.

"Матерью" породы стала американка Энн Бейкер. Они вывела всем известных редголлов – пушистых котов со светлой шерстью и спокойным характером. Поскольку стандарт породы редголл предусматривает очень малое количество расцветок, Бейкер начала скрещивать их с персидскими и гималайскими кошками, а также с большим количеством беспородных кошек.



Рагамаффины имеют разнообразную окраску / Фото askideas.com

В результате получилась порода, которую назвали "рагамаффин", или "оборванец", "нищий" – из-за присутствия в них крови беспородных кошек.

Характер кошек породы рагамаффин

Это спокойные, умные и очень ласковые кошки. Они очень домашние и предназначены только для жизни в квартире. Рагамаффины любят внимание и ласку, обожают сидеть на руках.



Котенок породы рагамаффин / Фото askideas.com

Нельзя выпускать рагамаффинов на самовигул или позволять им все время находиться на улице. Эти коты очень доверчивы, у них слабо развиты инстинкты самосохранения. Поэтому котик может не отреагировать на неожиданные опасности.

Рагамаффины не умеют защищаться, а только прячутся – поэтому владельцы должны тщательно заботиться о том, чтобы котик не пострадал от чужих людей или других животных.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Особенности здоровья

Эти коты имеют достаточно крепкое здоровье и обычно не требуют специального ухода. Но рагамаффины склонны к ожирению, поэтому за их рационом нужно следить особенно тщательно.

Также некоторые трудности может вызвать уход за густой и длинной шерстью кошек. Животных необходимо регулярно вычесывать. Кроме того, этим кошкам может быть сложно выводить шерсть из желудка, поэтому нужно позаботиться о специальных средствах, которые способствуют этому.



Пушистая шерсть нуждается в уходе / Фото askideas.com

Уход за рагамаффинамы

Кошки этой породы довольно неприхотливы. Самое важное, на что нужно обратить внимание владельцам: правильное питание и своевременный уход за шерстью.

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