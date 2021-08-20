Заводчики пішли на такий крок, щоб урізноманітнити кількість кольорів шерсті редголлів. Назва породи рагамаффін (англійською – ragamuffin) походить від англійського слова "хламидник".

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Зовнішність породи



Коти цієї породи мають дуже виразні очі / Фото askideas.com

У рагамаффінів великі виразні очі у формі лісового горіха. Кішки цієї породи мають напівдовгу шерсть. Як правило, самці значно більші за самок. Усі котики мають міцний кістяк, могутні грудну клітку й тазові кістки, добре розвинені м'язи та жировий мішок на животі.

Історія породи

Вперше рагамаффінів представили у 1994 році. Офіційно цих котиків визнали окремою породою у 2003 році. Батьківщиною породи вважають Каліфорнію, США.

"Матір'ю" породи стала американка Енн Бейкер. Вони ж вивела усім відомих редголлів – пухнастих котів зі світлою шерстю та спокійним характером. Оскільки стандарт породи редголл передбачає дуже малу кількість забарвлень, Бейкер почала схрещувати їх з персидськими та гімалайськими котами, а також з великою кількістю безпородних котиків.



Рагамаффіни мають різноманітне забарвлення / Фото askideas.com

У результаті вийшла порода, яку назвали "рагамаффін", або "халамидник", "злидар" – через присутність у них крові безпородних кішок.

Характер котів породи рагамаффін

Це спокійні, розумні й дуже ласкаві коти. Вони є дуже домашніми та призначені тільки для життя у квартирі. Рагамаффіни полюбляють увагу, обожнюють сидіти на руках, люблять ласку.



Кошеня породи рагамаффін / Фото askideas.com

Не можна випускати рагамаффінів на самовигул або дозволяти їм увесь час перебувати на вулиці. Ці коти дуже довірливі, в них слабко розвинені інстинкти самозбереження. Тому котик може не відреагувати на несподівану небезпеку.

Рагамаффіни не вміють захищатися, а тільки ховаються – тому власники повинні ретельно дбати про те, щоб котик не постраждав від чужих людей або інших тварин.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Особливості здоров'я

Ці коти мають досить міцне здоров'я і зазвичай не потребують спеціального догляду. Але рагамаффіни схильні до ожиріння, тому за їх раціоном потрібно стежити особливо ретельно.

Також деякі труднощі може викликати догляд за густою та довгою шерстю котиків. Тварин необхідно регулярно вичісувати. Окрім того, цим котам може бути складно виводити шерсть зі шлунку, тому потрібно дбати про спеціальні засоби, які сприяють цьому.



Пухнаста шерсть потребує догляду / Фото askideas.com

Догляд за рагамаффінами

Кішки цієї породи досить невибагливі. Найважливіше, на що потрібно звернути увагу власникам: правильне харчування та своєчасний догляд за шерстю.

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Зважайте, що рагамаффіни майже не мають мисливських інстинктів, дуже довірливі та не звертають уваги на небезпеку. Через це котів потрібно тримати у приміщенні, не допускаючи, щоб вони ходили гуляти самі.