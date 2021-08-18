Власниця кішки, дівчина на ім'я Деніель Кралл, знайшла її серед лісу, у церковному таборі. Кошеня було покинуте й нікому не потрібне.

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Американка забрала собі кошеня "у смокінгу". Від самого початку киця полюбляла дізнаватися нове, тому дівчина почала вивчати з Трюфель різні трюки.



Трюфель показує дітям, що носити окуляри зовсім не страшно / Фото з інстаграму truffles_the_kitty

Киця працює в оптиці

Оскільки власниця кішки має власну оптику для дітей, у жінки виникла чудова ідея. Трюфель могла б допомогти їй зацікавити діток і зробити носіння окулярів не таким страшним.

Трюфель – це не просто кішка. Вона мила, розумна й допомагає дітям носити окуляри, – розповідає Кралл.

Спеціальних окулярів для кішки не знадобилося. Вона просто позує у найменших дитячих оправах для чарівних фото.

Я стала одягати їй окуляри, як будь-якій дитині у моєму офісі, – ділиться власниця.



Завдяки киці діти перестають соромитися / Фото з інстаграму truffles_the_kitty

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Дітям не терпиться одягнути окуляри

Кралл знімає навчальні відео, у яких бере участь розумна киця. Разом вони навчають діток, наприклад, як доглядати за окулярами.

Одного разу трирічна дівчинка ніяк не хотіла одягати окуляри. На допомогу прийшла Трюфель. Щойно киці одягнули окуляри, як дитина негайно почала вимагати одягнути свої.



Коли діти бачать кішку в окулярах, то хочуть теж їх одягнути / Фото з інстаграму truffles_the_kitty

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