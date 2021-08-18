Владелица кошки, девушка по имени Дэниел Кралл, нашла ее в лесу, в церковном лагере. Котенок был покинутым и никому не нужным.

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Американка забрала себе котенка "в смокинге". Изначально кошечка любила узнавать новое, поэтому девушка начала изучать с Трюфель различные трюки.



Трюфель показывает детям, что носить очки совсем не страшно / Фото с инстаграма truffles_the_kitty

Кошка работает в оптике

Поскольку владелица кошки имеет собственную оптику для детей, у женщины возникла замечательная идея. Трюфель могла бы помочь ей заинтересовать детей и сделать ношение очков не таким страшным.

Трюфель – это не просто кошка. Она мыла, умная и помогает детям носить очки, – рассказывает Кралл.

Специальных очков для кошки не понадобилось. Она просто позирует в самых маленьких детских оправах для очаровательных фото.

Я стала надевать ей очки, как любому ребенку в моем офисе, – делится хозяйка.



Благодаря кошке дети перестают стесняться / Фото с инстаграма truffles_the_kitty

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Детям не терпится одеть очки

Кралл снимает обучающие видео, в которых участвует умная кошечка. Вместе они учат детей, например, как ухаживать за очками.

Однажды трехлетняя девочка никак не хотела одевать очки. На помощь пришла Трюфель. Как т олько кошке надели очки, как ребенок немедленно потребовал надеть свои.



Когда дети видят кошку в очках, то хотят тоже их надеть / Фото с инстаграма truffles_the_kitty

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