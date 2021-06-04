Вислоухие и с длинной шерстью: коты породы хайленд-фолд очаровывают своей красотой

Если вы когда-нибудь видели котенка породы хайленд-фолд, то непременно были удивлены тем, сколько различных черт соединила в себе эта кошка. Милые, пушистые, экзотические котики просто не могут оставить равнодушным.

Хайленд-фолд – один из видов шотландских кошек. Они не слишком распространены, поэтому фото этих котиков вызывают восхищение у многих людей.

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Описание породы

Рост: 28 – 30 сантиметров.

28 – 30 сантиметров. Вес: 3 – 8 килограммов.

3 – 8 килограммов. Продолжительность жизни: 14 – 15 лет.

14 – 15 лет. Характер: миролюбивый, сообразительный, стрессоустойчивый.



Кот породы хайленд-фолд / Фото Petadvisior

Хайленд-фолдов признали, как породу, только в 90-х годах прошлого века. Им дали название в честь небольшой провинции в Шотландии под названием Хайленд Фолд.

Порода возникла от скотиш-фолдов – вислоухих короткошерстных кошек. Каждый раз, когда у скотиш-фолдов появлялось потомство, среди малышей были котята с длинной шерстью. Она доставалась им в наследство от предков – персидских кошек.

Поэтому признание отдельной полудлинношерстной породы было вопросом времени.

Шерсть хайленд-фолдов



Шерсть этой породы требует тщательного ухода / Фото Petadvisior

Коты этой породы имеют густую, очень пушистую и шелковистую шерсть средней длины.

Также эти котики имеют роскошный пушистый хвост. Шерсть кошек породы хайленд-фолд требует тщательного ухода и постоянного вычесывания. Это нужно учитывать при выборе породы.

Характер хайленд-фолдов



Хайленд-фолды очень общительны / Фото Pexels

Эти котики достаточно стрессоустойчивы, быстро адаптируются к меняющимся условиям. Они любят общаться с людьми и имеют дружелюбный характер.

Также котики не прочь побыть в одиночестве. Они обожают ласку, но не требуют постоянного внимания. Если хозяева будут дома, хайленд-фолд попытается быть рядом, но чрезмерным вниманием досаждать не станет.

Коты этой породы обожают играть и со временем эта игривость никуда не исчезает.



Хайленд-фоды станут хорошими друзьями вам и вашим детям / Фото Pexels

Особенности ухода за породой хайленд-фолд

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Основная проблема, которую имеют котики этой породы, связана с генной мутацией, отвечающий за вислоухость. Эта мутация вредно влияет не только на ушные хрящи, но и на другие ткани в организме животного. Это может привести к заболеваниям суставов, утрудненному передвижению и даже инвалидности животного.



При выборе котенка убедитесь, что его предки были здоровыми / Фото Zoomanji

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Правильный уход сделает жизнь котика долгой и счастливой