Хайленд-фолд – один из видов шотландских кошек. Они не слишком распространены, поэтому фото этих котиков вызывают восхищение у многих людей.
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Описание породы
- Рост: 28 – 30 сантиметров.
- Вес: 3 – 8 килограммов.
- Продолжительность жизни: 14 – 15 лет.
- Характер: миролюбивый, сообразительный, стрессоустойчивый.
Кот породы хайленд-фолд / Фото Petadvisior
Хайленд-фолдов признали, как породу, только в 90-х годах прошлого века. Им дали название в честь небольшой провинции в Шотландии под названием Хайленд Фолд.
Порода возникла от скотиш-фолдов – вислоухих короткошерстных кошек. Каждый раз, когда у скотиш-фолдов появлялось потомство, среди малышей были котята с длинной шерстью. Она доставалась им в наследство от предков – персидских кошек.
Поэтому признание отдельной полудлинношерстной породы было вопросом времени.
Шерсть хайленд-фолдов
Шерсть этой породы требует тщательного ухода / Фото Petadvisior
Коты этой породы имеют густую, очень пушистую и шелковистую шерсть средней длины.
Также эти котики имеют роскошный пушистый хвост. Шерсть кошек породы хайленд-фолд требует тщательного ухода и постоянного вычесывания. Это нужно учитывать при выборе породы.
Характер хайленд-фолдов
Хайленд-фолды очень общительны / Фото Pexels
Эти котики достаточно стрессоустойчивы, быстро адаптируются к меняющимся условиям. Они любят общаться с людьми и имеют дружелюбный характер.
Также котики не прочь побыть в одиночестве. Они обожают ласку, но не требуют постоянного внимания. Если хозяева будут дома, хайленд-фолд попытается быть рядом, но чрезмерным вниманием досаждать не станет.
Коты этой породы обожают играть и со временем эта игривость никуда не исчезает.
Хайленд-фоды станут хорошими друзьями вам и вашим детям / Фото Pexels
Особенности ухода за породой хайленд-фолд
Основная проблема, которую имеют котики этой породы, связана с генной мутацией, отвечающий за вислоухость. Эта мутация вредно влияет не только на ушные хрящи, но и на другие ткани в организме животного. Это может привести к заболеваниям суставов, утрудненному передвижению и даже инвалидности животного.
При выборе котенка убедитесь, что его предки были здоровыми / Фото Zoomanji
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Правильный уход сделает жизнь котика долгой и счастливой
- густую шерсть этих кошек нужно вычесывать по крайней мере раз в неделю,
- приучайте котят к процедуре вычесывания с детства,
- купать кота нужно не чаще, чем раз в 3 месяца,
- перед покупкой котенка узнайте, не было ли у его предков генетических заболеваний, требуйте документы, которые это подтвердят,
- заботьтесь о рационе своего котика, давайте ему полезную и питательную пищу.