Хайленд-фолд – один із видів шотландських котів. Вони не надто розповсюджені, тому фото цих котиків викликають захоплення у багатьох людей.

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Опис породи

Зріст: 28 – 30 сантиметрів.

28 – 30 сантиметрів. Вага: 3 – 8 кілограмів.

3 – 8 кілограмів. Тривалість життя: 14 – 15 років.

14 – 15 років. Характер: миролюбивий, кмітливий, стресостійкий.



Кіт породи хайленд-фолд / Фото Petadvisior

Хайленд-фолдів визнали, як породу, тільки у 90-х роках минулого століття. Їм дали назву на честь невеликої провінції в Шотландії під назвою Хайленд Фолд.

Порода виникла від скоттіш-фолдів – висловухих короткошерстих котів. Кожного разу, коли у скотиш-фолдів з'являлося потомство, серед малюків були кошенята з довгою шерстю. Вона діставалася їм у спадок від предків – персидських кішок.

Тому визнання окремої напівдовгошерстої породи було питанням часу.

Шерсть хайленд-фолдів



Шерсть цієї породи потребує ретельного догляду / Фото Petadvisior

Коти цієї породи мають густу, дуже пухнасту та шовковисту шерсть середньої довжини.

Також ці котики мають розкішний пухнастий хвіст. Шерсть котів породи хайленд-фолд потребує ретельного догляду й постійного вичісування. Це потрібно враховувати при виборі породи.

Характер хайленд-фолдів



Хайленд-фолди дуже товариські / Фото Pexels

Ці котики досить стресостійкі, швидко адаптуються до зміни умов. Вони полюбляють спілкуватися з людьми й мають товариський характер.

Також котики не проти побути на самоті. Вони обожнюють ласку, але не вимагають постійної уваги. Якщо господарі будуть вдома, хайленд-фолди намагатимуться бути поряд, але надмірною увагою не докучатимуть.

Коти цієї породи обожнюють гратися і з часом ця грайливість нікуди не зникає.



Хайленд-фоди стануть хорошими друзями вам та вашим дітям / Фото Pexels

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Особливості догляду за хайленд-фолдами

Основна проблема, яку мають котики цієї породи, пов'язана із генною мутацією, що відповідає за висловухість. Ця мутація шкідливо впливає не тільки на вушні хрящі, а й на інші тканини в організмі тварини. Це може призвести до захворювань суглобів, ускладненого пересування й навіть інвалідності кота.



При виборі кошеняти переконайтеся, що його предки були здоровими / Фото Zoomanji

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Правильний догляд зробить життя котика довгим і щасливим