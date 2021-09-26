Попугай имитировал голос владельца, чтобы заказать еду по телефону: смешное видео

Маленького хулигана помогла найти скрытая камера. Пока владельца не было рядом, попугай обратился к голосовому помощнику и спокойно заказал консервы.

Африканский серый попугай по кличке Макс нередко появляется в инстаграме и тиктоке. Эта птица даже имеет собственных поклонников.

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Тайно заказал свинину

На этот раз Макс насмешил зрителей тем, что "секретно" заказал консервированную свинину. Попугай остался наедине с телефоном и сказал: "Алекса", тем самым активировав голосового помощника.

Далее состоялся интересный диалог:

"Добавь тушеную свинину", – попросил попугай.

"Тушеная свинина уже в списке ваших покупок", – ответил помощник.

На что попугай очень забавно рассмеялся человеческим голосом.

Смотрите видео, как птица заказала еду:

Видео очень быстро стало вирусным. Его посмотрели уже более 10 миллионов зрителей.

Птица очень умная

Попугаю Максу исполнился 21 год. За такой длительный период жизни с людьми он научился прекрасно разговаривать.

Он умеет танцевать под музыку, петь и даже копирует звуки музыкальных инструментов.

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Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко сСбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.

Попугай Макс поет: видео