Африканський сірий папуга на прізвисько Макс нерідко з'являється в інстаграмі. Цей птах навіть має власних прихильників.

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Таємно замовив свинину

Цього разу Макс насмішив глядачів тим, що "таємно" замовив консервовану свинину. Папуга залишився наодинці з телефоном і сказав: "Алекса", тим самим активувавши голосового помічника.

Далі відбувся цікавий діалог:

"Додай тушену свинину", – попросив папуга.

"Тушена свинина вже у списку ваших покупок", – відповів помічник.

На що папуга дуже кумедно розсміявся людським голосом.

Дивіться відео, як птах замовив їжу:

Відео дуже швидко стало вірусним. Його подивилися вже понад 10 мільйонів глядачів.

Птах дуже розумний

Папузі Максу вже виповнився 21 рік. За такий тривалий період життя із людьми він навчився чудово розмовляти.

Він вміє танцювати під музику, співати й навіть копіює звуки музичних інструментів.

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Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

Папуга Макс співає: відео