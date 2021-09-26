Африканский серый попугай по кличке Макс нередко появляется в инстаграме и тиктоке. Эта птица даже имеет собственных поклонников.
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Тайно заказал свинину
На этот раз Макс насмешил зрителей тем, что "секретно" заказал консервированную свинину. Попугай остался наедине с телефоном и сказал: "Алекса", тем самым активировав голосового помощника.
Далее состоялся интересный диалог:
"Добавь тушеную свинину", – попросил попугай.
"Тушеная свинина уже в списке ваших покупок", – ответил помощник.
На что попугай очень забавно рассмеялся человеческим голосом.
Смотрите видео, как птица заказала еду:
Видео очень быстро стало вирусным. Его посмотрели уже более 10 миллионов зрителей.
Птица очень умная
Попугаю Максу исполнился 21 год. За такой длительный период жизни с людьми он научился прекрасно разговаривать.
Он умеет танцевать под музыку, петь и даже копирует звуки музыкальных инструментов.
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