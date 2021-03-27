Когда в дом принесли крошечного щенка, попугай не растерялся и начал демонстрировать свои чувства. Величественная птица гладит малыша по голове.

Попугай по кличке Sweet Pea (Душистый горошек – перевод 24 канал), впервые увидел крошечного щенка. Птица начал гладить малыша по голове своими крепкими лапами.

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Хозяйка попросила птицу сказать, что он любит малыша. Умная птица послушалась, и проговорила "Я люблю тебя".

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Попугай и щенок стали чрезвычайно популярными в сети. Видео с ними собрало более 300 тысяч просмотров в инстаграме.

Не могу насмотреться! Я не представлял, что попугаи могут погладить! Я очарован! Еще и улыбается? – комментируют публикацию пользователи сети.